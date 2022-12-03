«Нафтогаз»: Украина обсудила специальные условия закупки и оплаты газа с Норвегией

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что провел встречу с гендиректором газодобывающей компании Норвегии Equinor Андерсом Опедалем, в ходе которой была обсуждена возможность закупки Украиной газа у компании на специальных условиях.

По словам Чернышова, стороны обсудили усиление стратегического партнерства, в том числе возможность для Украины закупать и резервировать дополнительные объемы газа, которые понадобятся во время «сверхсложного отопительного сезона».

Отдельной темой, как отметил глава «Нафтогаза», были «специальные условия закупки и оплаты» газа.

Ранее Чернышов в ходе встречи с послами стран G7 заявил, что для генерации электроэнергии Украина нуждается в помощи в закупке дополнительных трех миллиардов кубометров газа стоимостью четыре миллиарда долларов.

По его словам, с конца февраля на Украине разрушены более 300 объектов энергетической инфраструктуры.