Сенатор Абрамов заявил, что введение потолка цен на нефть приведет к тяжелым последствиям

Введение потолка цен на российскую нефть приведет к лавинообразному росту цен на топливо во всем мире. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, написало агентство РИА Новости.

Накануне постпред Польши при Евросоюзе (ЕС) Анджей Садось сообщил, что альянс достиг договоренности по предложению G7 ввести потолок цен на нефть из РФ в $60 за баррель.

«Последствия такого решения очевидны — оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру», — сказал Абрамов.

Ранее 3 декабря сенатор заявил, что Россия не станет продавать нефть в те страны, которые установили предельную цену на нее в $60 за баррель.

Тогда же в посольстве нашей страны в США объяснили, какие будут последствия при введении потолка цен на нефть.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.