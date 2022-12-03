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NYT: ОПЕК+ будет выжидать на фоне неопределенностей из-за эмбарго ЕС

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Global Look Press

Группа ОПЕК+ в ближайшее время будет занимать выжидательную позицию на фоне введения эмбарго Евросоюза (ЕС) по отношению к нефти из России. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на опрошенных аналитиков.

«Похоже, что ОПЕК+ предпочла бы быть на заднем плане, а не в центре внимания», — отметил глава отдела геополитики исследовательской фирмы Energy Aspects Ричард Бронз.

Аналитики посчитали, что ОПЕК+ много лет не сталкивалась с подобного рода краткосрочными неопределенностями. Причем такая ситуация сложилась не только из-за ограничений западных стран, но и и-за замедления экономического роста в мире, снижения спроса на нефть со стороны Китая.

Эксперты добавили, что с особо сложным выбором может столкнуться главная страна ОПЕК, Саудовская Аравия. Речь идет о том, что страна на фоне сложных отношений с западными странами может заменить нефть из России на своем рынке, но не хочет этого делать, чтобы не идти против РФ.

21 ноября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман опроверг информацию газеты The Wall Street Journal о рассмотрении странами ОПЕК+ вопроса увеличения добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.

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