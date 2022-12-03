В посольстве России в США рассказали о последствиях установления потолка цен на нефть

В посольстве России в США объяснили, какие будут последствия при введении потолка цен на нефть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Результатом подобных шагов станут повсеместное усиление неопределенности и повышение издержек для потребителей сырья. Более того, ни одна из стран теперь не застрахована от введения потолка против своей экспортной продукции по политическим причинам», — сообщили в дипмиссии.

Дипломаты уверены, что несмотря на подобные ограничения, российская нефть будут пользоваться спросом в мире.

Накануне стало известно, что страны G7 и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что потолок цен на российскую нефть обеспечит поток более дешевой нефти из России на глобальные рынки.

При этом издание The Economist писало, что введение потолка цен на российскую нефть вызовет ее дефицит и резкое подорожание.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничивают цены на нефть.