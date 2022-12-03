Глава минфина США Йеллен: лимит цен обеспечит поток дешевой российской нефти на рынки

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что потолок цен на российскую нефть обеспечит поток более дешевой нефти из России на глобальные рынки. Об этом сообщается на сайте Минфина Соединенных Штатов.

«Потолок цены будет стимулировать поток дисконтированной российской нефти на глобальные рынки и разработан для помощи защиты потребителей и компаний от глобальных сбоев поставок», — сказала Йеллен.

По ее мнению, лимит цен будет «особенно» выгоден странам с низким и средним доходом.

3 ноября страны G7 (Группы семи — США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония) и Австралия согласовали введение потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. В тексте говорится, что ограничение начнет действовать «5 декабря или вскоре после» этой даты.

Ранее агентство Reuters ос ссылкой на дипломатический источник писало, что послы стран Евросоюза почти согласовали потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. Они ожидают подтверждения со стороны Польши, которая настаивала на установлении потолка цен на гораздо более низком уровне — $30 за баррель.