Economist: введение потолка цен на российскую нефть вызовет дефицит и резкое подорожание

Издание The Economist утверждает, что если Евросоюз введет эмбарго на импорт российской нефти морским путем и установит ценовой потолок, мир может столкнуться с дефицитом сырья и ростом котировок.

В публикации подчеркивается, что с начала СВО Российской Федерации на территории Украины государства Запада поставили цель максимально сократить нефтегазовые доходы Москвы, не сократив при этом мировые поставки и не вызвав всплеска цен.

Издание отмечает, что если нефть из РФ не поступит на рынок, то мировые цены на топливо могут резко возрасти. Это ударит по потребителям государств Запада.

Тогда в США предложили ввести потолок цен — максимальный уровень, при котором европейские компании смогут дальше страховать суда с российской нефтью. При этом планка цены должна быть ниже рынка, но выше себестоимости: так, по замыслу, удастся и сократить доходы Москвы, и избежать дефицита, говорится в публикации.

В этом случае, в Кремле могут отказаться от использования танкеров из стран, которые соблюдают ценовой потолок, что, в свою очередь, может повлиять на сокращение экспорта нефти из-за сокращения количества потенциальных средств транспортировки.

Ранее Евросоюз официально подтвердил решение о введении потолка цен на нефть из России, поставляемую морским путем.