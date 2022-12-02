Бизнесмен Коломойский потерял статус долларового миллиардера в списке украинского Forbes

Бизнесмен Игорь Коломойский больше не является долларовым миллиардером после национализации принадлежавших ему нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта». Это следует из данных украинского издания журнала Forbes.

Согласно информации издания, оценка активов Коломойского снизилась с $1,9 млрд до $850 млн, тогда как в 2021 году Forbes оценил его состояние в $1,8 млрд и повысил оценку до $1,9 млрд накануне эскалации украинского конфликта.

Отмечается, что причиной снижения является решение об отчуждении в госсобственность компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта», находившихся под контролем Коломойского.

Как пишет Forbes, ссылаясь на источники из офиса президента Украины и партии «Слуга народа», одна из причин национализации части активов бизнесмена заключается в том, что он не перечислял средства в пользу украинских вооруженных сил в течение первых месяцев военных действий.

Ранее украинский журналист и депутат Верховной рады IX созыва Александр Дубинский сообщил в своем Telegram-канале, что несколько десятков сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро безопасности Украины (БЭБ) и спецназа захватили офис компании «Укрнафта».