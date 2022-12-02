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Мишустин: Россия открыта к сотрудничеству с дружественными странами

Москва открыта к сотрудничеству с дружественными государствами на фоне непростых процессов в мировой экономике, передает ОТР.

У России есть все необходимое для наращивания взаимодействия с ближайшими соседями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Самарканде на пленарном заседании российско-узбекского бизнес-форума.

Мишустин прилетел на встречу с узбекским коллегой в четверг. Политики намерены обсудить сотрудничество России и Узбекистана в сферах энергетики, производства, промышленности, культуры и туризма.

Премьер-министр посетил национальную отраслевую выставку «Сделано в Узбекистане».

На ней местные производители представили товары, которые могут заинтересовать российских покупателей. Это продукция аграрного сектора и пищевой промышленности: овощи, фрукты, бахчевые, напитки и консервированные продукты, вино-водочные изделия, а также электротехника - телевизоры, кондиционеры, холодильники и стиральные машины.

Как заявил Михаил Мишустин, Узбекистан входит в число дружественных России стран, отношения между которыми строятся на равноправии и взаимном уважении. Глава правительства считает необходимым не только сохранять, но и увеличивать товарооборот между двумя государствами.

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