Baskin Robbins в России сменил название на BRandICE

АО «БРПИ», выпускавшее в России мороженое и торты под брендом Baskin Robbins, подало заявку на регистрацию товарного знака BRandICE, сообщает ТАСС со ссылкой на базу «Спарк».

Сайт Baskin Robbins уже оформлен под новое наименование. В новом логотипе использована схожая цветовая гамма — сочетания фуксии, синего и белого цветов.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала о том, что российский производитель мороженого бренда Baskin Robbins готовится к ребрендингу и подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Предполагается, что при изменении бренда себестоимость мороженого снизится, однако может измениться и рецептура товаров.

Ранее сообщалось, что бывшее подразделение KFC в России сменило название на «Юнирест».