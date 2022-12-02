Экс-Deloitte: зарубежные компании столкнулись с трудностями при ликвидации филиалов в России

Многие российские филиалы иностранных компаний и фирмы с зарубежными учредителями столкнулись с затягиванием этого процесса. Одна из трудностей связана с нежеланием головных офисов продолжать платить налоги в России, сообщает РБК со ссылкой на заявление экспертов консалтинговой компании «Деловые решения и технологии» (ДРТ, экс-Deloitte).

«Многие российские филиалы иностранных компаний и фирмы с иностранными учредителями, начавшие процедуру ликвидации, сталкиваются с затягиванием этого процесса на долгий срок из-за взаимодействия с налоговыми органами <....> В подвешенном состоянии с начала марта находятся множество ликвидирующихся компаний», — говорится в материале.

Помимо решения головных офисов ряда зарубежных компаний не платить налоги в России, есть и другие проблемы, которые усложнили процесс ликвидации филиалов иностранных фирм. Среди основных трудностей также — организации выездных налоговых проверок сразу после объявления о начале ликвидации филиалов, а также отсутствие заявления от зарубежных фирм о прекращении процедуры ликвидации.

«Рекомендуем компаниям сразу подавать заявление о прекращении процедуры ликвидации, если началась выездная налоговая проверка, чтобы сэкономить время», — посоветовала менеджер группы по разрешению налоговых споров ДРТ Ирина Барчук.

По ее словам, в одном из случаев от начала налоговой проверки до вступления в силу решения по ее итогам прошло больше двух лет. У филиалов зарубежных компаний в России также могут возникнуть проблемы из-за процедуры прекращения аккредитации.

«На практике мы видим, что те прекращения аккредитации, которые начались в начале года, длятся по сей день», — заключила Барчук.

В то же время несмотря на уход с российского рынка ряда зарубежных компаний и ликвидацию их филиалов на территории страны, некоторые иностранные фирмы продолжают работать на внутреннем рынке. Так, 29 ноября европейский продуктовый ретейлер Metro заявил о намерении остаться в стране. В условиях международных санкций компания считает необходимым продолжать оказывать поддержку многочисленным сотрудникам в России.