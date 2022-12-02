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Reuters: страны G7 «очень близки» к согласованию ценового потолка на нефть из России

Reuters: страны G7 согласуют потолок цен на российскую нефть до 5 декабря

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Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) «очень, очень близки» к соглашению об установлении потолка цены на российскую нефть в размере $60 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя G7.

Представитель G7 отметил, что соглашение будет включать механизм корректировки, позволяющий удерживать ограничение на уровне 5% ниже рыночной цены. По его словам, ценовой потолок окончательно согласуют «в ближайшие дни или самое позднее в понедельник (5 декабря — прим.ред.)».

Заместитель главы минфина США Адевале Адейемо ранее заявил, что Евросоюз сумеет согласовать окончательный лимит цен на российскую нефть до 5 декабря, несмотря на возражения Польши.

В то же время вице-премьер России Александр Новак предупредил, что потолок цен неприемлем с точки зрения контрактов. По его словам, Россия не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден. Вместе с тем он уверен, что введение максимальной цены на нефть, перевозимой танкерами, несет немалые риски.

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