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Алишер Усманов получил премию «Меценат года»

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Центральная Служба Новостей

Бизнесмен Алишер Усманов получил премию «Меценат года» Russian Creative Awards 2022, сообщает «Центральная служба новостей».

Члены жюри премии — выдающиеся отечественные деятели культуры — определили победителем номинации «Меценат года» российского предпринимателя Алишера Усманова. При этом в рамках представления к награждению было отмечено, что в 2006 году бизнесменом был учрежден благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт». Его целью стали поддержка инициатив в данных сферах, а также укрепление имиджа российских креативных индустрий за рубежом.

«Жюри церемонии отметило вклад российского предпринимателя в развитие отечественных сфер науки, образования, культуры и спорта, а также пропаганды и сохранения российской культуры за пределами страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вручал премию в данной номинации режиссер Андрей Кончаловский. Он подчеркнул важность одного из проектов Усманова, в соответствии с которым последний на постоянной основе организовал преподавание русского языка на своей малой родине, в Узбекистане. При этом сам Усманов принять участие в награждении не смог. За него награду получила директор фонда «Искусство, наука, спорт» Фатима Мухомеджан.

Напомним, Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Она определяет самые яркие проекты и профессионалов креативной отрасли России по 10 номинациям, в числе которых «Человек года», «Открытие года», «Событие года», «Креативное пространство года», «Цифровой проект», «Образовательный проект» и другие.

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