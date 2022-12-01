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Байден заявил об успехах в борьбе с инфляцией в США

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Tom Brenner/Reuters

Данные по изменению потребительских расходов и доходов американцев являются хорошими сигналами для общества и национальной экономики. Об этом сообщил президент США Джо Байден, написало агентство РИА Новости.

«Мы видим первые сигналы прогресса в борьбе с инфляцией и переходим к более устойчивому и стабильному экономическому росту. Это хорошие новости для американского населения», — сказал американский лидер.

До этого 1 декабря Бюро экономического анализа Минторга США опубликовало данные, согласно которым доходы американцев в октябре 2022 года выросли на 0,7% относительно сентября, а потребительские расходы увеличились на 0,8%.

Во второй половине октября Байден заявил, что в стране установились более низкие показатели инфляции, чем у большинства стран мира. Тогда же он сказал, что цены на бензин в Соединенных Штатах Америки снижаются.

В начале ноября на тот момент кандидат в конгрессмены от Республиканской партии Уэсли Холлман сказал, что рекордная инфляция в США и дефицит рабочей силы стали следствием некомпетентной политики администрации нынешнего президента Джо Байдена во время пандемии коронавируса.

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