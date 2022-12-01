Глава Минэнерго Италии сообщил, что стране нужно 20 млн кубов российского газа ежедневно

Италия нуждается в 20 млн кубометрах российского газа ежедневно. Об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности страны Джильберто Пикетто-Фратин, написало агентство РИА Новости.

«По последним данным на вчерашний день в Италию поступили 250 млн кубометров газа, в том числе 90 млн из Алжира, который стал нашим главным поставщиком. Но 30 млн все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления из этой страны составляет около 20 млн кубометров», — сообщил Пикетто-Фратин.

По его словам еще 25 млн кубометров республика получает по Трансадриатическому газопроводу (ТАР), 10 млн оправляет Норвегия. Итальянские регазификационные терминалы обеспечивают страну 45 млн кубометрами сжиженного газа.

На прошлой неделе Пикетто-Фратин выразил опасения по поводу обеспечения страны газом в 2023 году. По его мнению, без поставок газа из России, нужно в течение лета смоделировать новые мощности для запасов в целях подготовки к следующей зиме.

В первой половине ноября генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескалци сообщил, что объем поставок российского газа в Италию сократился до 7 млрд кубометров в год.