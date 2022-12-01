«Газпром»: спрос на газ в мире сократился на 55 млрд кубов за 11 месяцев

Мировой спрос на газ за 11 месяцев 2022 года упал на 55 млрд кубометров, из них около 50 млрд пришлось на страны Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпрома».

«За 11 месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 55 млрд кубометров», — говорится в релизе.

В компании отметили, что снижение потребления газа в 27 странах Евросоюза составило около 50 млрд кубометров, а в Великобритании — порядка 6 млрд кубометров.

По данным «Газпрома», снижение потребления газа в ЕС стало главным фактором сокращения спроса на газ во всем мире.

По информации Gas Infrastructure Europe, 14 ноября начался отбор газа из европейских подземных хранилищ. На 29 ноября отобрано 2,3 млрд кубических метров — 3,3% от объема газа, закачанного при подготовке к отопительному сезону.

Ранее в докладе Международного энергетического агентства сообщалось, что ситуация с энергоносителями на глобальном рынке в 2023 году будет сложной на фоне снижения поставок из России.