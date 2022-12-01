The News: у Пакистана не получилось договориться с Россией о скидке на нефть в 30-40%

Делегация из Пакистана с участием главы нефтяного подразделения Минэнерго страны Мусадика Малика в ходе переговоров в Москве попросила российскую сторону о скидке на нефть в размере от 30% до 40%, но получила отказ, написала местная газета The News.

По информации издания, Москва отказалась заключить такую сделку, но пообещала рассмотреть запрос Исламабада позднее. Источник газеты сообщил, что в настоящее время все доступные нефтяные объемы России уже законтрактованы и предназначены для других покупателей.

Москва же в ходе встречи напомнила Исламабаду о его обязательствах по проекту газопровода «Пакистанский поток». Его должны проложить с юга на север Пакистана, от порта Карачи до города Лахор.

Во второй половине сентября газета The Times of India со ссылкой на источники в индийском Минторге сообщила, что Нью-Дели сэкономил с февраля 2022 года $439,7 млн на импорте нефти из России со скидкой.

До этого агентство Reuters написало, что Китай сэкономил на импорте российской нефти $3 млрд с апреля по июль 2022 года за счет предоставления большой скидки со стороны Москвы в размере $108 за тонну.