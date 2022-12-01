WSJ: ЕС признал, что не сможет конфисковать замороженные активы ЦБ РФ для передачи Украине

Представители Европейского союза признали, что не конфискуют замороженные активы Центробанка России из-за действия международного принципа государственного иммунитета, пишет газета The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что Еврокомиссия 30 ноября дала понять, что не будет конфискации активов ЦБ, вместо этого предлагается учредить фонд для управления ликвидными активами, а их прибыль использовать для выплат Украине.

Представители ЕК заявили рассказали газете, что Евросоюз не знает, какой суммой активов ЦБ РФ владеют отдельные страны объединения, а также какую часть составляют ликвидные активы.

Власти Соединенных Штатов также не могут использовать замороженные средства РФ. Анонимные представители Минфина и Минюста Штатов рассказали изданию, что ведомства обратились в Конгресс США с просьбой разработать новые законодательные меры, на основании которых можно будет, а не только замораживать, но и арестовывать средства, и затем переводить их Украине. По словам собеседников газеты, без таких полномочий администрация США «ограничена в своих действиях».

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными российскими активами для поддержки Украины.