Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Во Франции будут отключать электричество зимой

Французский оператор электросетей RTE предупредил об отключениях электричества зимой

close
100%
Global Look Press

Глава французского национального оператора электрических сетей RTE Ксавье Пьешазик сообщил о возможных кратковременных отключениях электроэнергии в отдельных районах Франции в пиковые часы потребления энергии при условии низких температур. Об этом он заявил в эфире радиостанции FranceInfo.

«Планируем кратковременные, локальные, чередующиеся по регионам отключения электричества этой зимой, максимум по два часа для избегания дисбаланса в наших энергосетях», — сказал он.

По словам Пьешазика, отключения будут исключительно локальными, поэтому не затронут всю территорию метрополии разом. Он отметил, что во время этих отключений несколько миллионов жителей Франции будут оставаться без электроэнергии.

«Максимум это будет по десять млн человек, рассчитываем, что будет меньше. Если мы все будем экономить энергию, отключений будет намного меньше», — указал глава оператор электросетей RTE.

Кроме того, Пьешазик заявил, что о планируемых отключениях электроэнергии жителей будут предупреждать за три дня. По его мнению, французы могут этого избежать, если все жители постараются приложить усилия для сокращения энергопотребления.

Ранее сообщалось, что французские горнолыжные курорты вынуждены сократить производство искусственного снега и отопления из-за энергетического кризиса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть