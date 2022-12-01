Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Премьер Чехии Фиала заявил о сохранении зависимости страны от поставок российской нефти до 2025 года

Премьер Фиала: Чехия планирует получать нефть из России по «Дружбе» до 2025 года

close
100%
Milan Kammermayer/Reuters

Чехия продолжит получать нефть по трубопроводу «Дружба» в течение ближайших лет. Зависимость страны от поставок топлива из России сохранится до 2025 года, приводит слова премьер-министра европейского государства Петра Фиалы газета E15.

Во время встречи в Австрии Координационный комитет одобрил проект расширения Трансальпинского трубопровода (TAL). После 2025 года власти Чехии намерены получать нефть по этому маршруту, уточнил Фиала.

«Мы сделали еще один важный шаг, который для нас не позднее 2025 года позволит получить полную независимость от российского трубопровода «Дружба», — заявил чешский премьер.

По его словам, расширение TAL позволит увеличить поставки нефти до необходимых 7-8 млн тонн в год. При этом затраты на технические доработки проекта составят $1,2-1,6 млрд.

26 ноября глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) возобновят переговоры об ограничении цен на газ 13 декабря. На прошлой встрече государствам ЕС не удалось договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть