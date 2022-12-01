Премьер Чехии Фиала заявил о сохранении зависимости страны от поставок российской нефти до 2025 года

Чехия продолжит получать нефть по трубопроводу «Дружба» в течение ближайших лет. Зависимость страны от поставок топлива из России сохранится до 2025 года, приводит слова премьер-министра европейского государства Петра Фиалы газета E15.

Во время встречи в Австрии Координационный комитет одобрил проект расширения Трансальпинского трубопровода (TAL). После 2025 года власти Чехии намерены получать нефть по этому маршруту, уточнил Фиала.

«Мы сделали еще один важный шаг, который для нас не позднее 2025 года позволит получить полную независимость от российского трубопровода «Дружба», — заявил чешский премьер.

По его словам, расширение TAL позволит увеличить поставки нефти до необходимых 7-8 млн тонн в год. При этом затраты на технические доработки проекта составят $1,2-1,6 млрд.

26 ноября глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) возобновят переговоры об ограничении цен на газ 13 декабря. На прошлой встрече государствам ЕС не удалось договориться по поводу введения предельных цен на нефть и газ из России.