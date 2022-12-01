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Посол Вонгсинсават: в Таиланде изучают возможность импорта энергоресурсов России

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Власти и бизнес Таиланда занимаются изучением возможностей импорта энергоресурсов России, в том числе анализируют информацию о ценах и требуемом объеме поставок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Таиланда в РФ Сасивата Вонгсинсавата.

«Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объемов все еще изучаются соответствующими тайскими властями и частными компаниями», — пояснил посол.

Каких-либо предметных подробностей вокруг возможного сотрудничества Бангкока и Москвы сейчас нет.

Другие сведения Вонгсинсаватом не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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