Глава Минвостокразвития указал на осложнение торговли России и КНР из-за коронавирусных ограничений

На объемы торговли России и Китая повлияли коронавирусные ограничения в КНР. С начала пандемии на товарооборот двух стран оказывали сильное влияние санитарные меры, вводимые китайскими органами власти, приводит слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова газета «Коммерсантъ».

«Помимо запрета поставлять отдельные группы товаров и физической перегруженности пунктов пропуска в связи с карантинными процедурами дополнительной проблемой была непредсказуемость и необъяснимость вводимых ограничений для бизнеса. Например, филе минтая было признано опасным — потенциальным переносчиком коронавируса, но краб и морепродукты продолжали ехать», — заявил Чекунков.

При этом он выразил надежду, что в обозримом будущем политика «нулевой терпимости» китайских властей в борьбе с распространением коронавируса будет постепенно смягчаться. Изменение курса могло бы привести к послаблению в области таможенных ограничений.

Между тем, коронавирусные ограничения не помешали росту товарооборота России и Китая в текущем году. 7 ноября аналитики Главного таможенного управления КНР представили статистические данные, согласно которым объемы торговли двух стран с января по октябрь выросли на 33% в годовом выражении и достигли $153,938 млрд.