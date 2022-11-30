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Еврокомиссия не собирается передвигать сроки вступления в силу потолка цен на нефть России

РИА Новости: ЕК не передвинет сроки вступления в силу потолка цен на нефть РФ с 5 декабря

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Даже если страны Евросоюза (ЕС) не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия (ЕК) вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российского сырья по морю. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на сообщение источника в Брюсселе.

«На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена», — сказал собеседник агентства.

Ранее 30 ноября источник РИА Новости в Брюсселе рассказал, что ЕС, скорее всего, установит потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и стран Балтии понизить его.

До этого в тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение потолка цен на российскую нефть будет иметь «разрушительные последствия для всех».

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.

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