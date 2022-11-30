Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В Госдуме объяснили перерыв в поставках газа в Крым

Депутат Шеремет объяснил перерыв в поставках газа в Крым проведением регламентных работ

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что причиной временной приостановки поставок газа в Крым с Кубани станут регламентные работы на газопроводе на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, снабжение газом и электричеством бытовых потребителей не будет нарушено.

«Пройдут регламентные работы, и сделают ту необходимую работу, которая повысит качество и давление в газовых системах», — объяснил депутат.

Шеремет подчеркнул, что Крым не является изолированной территорией «ни по газу, ни по электроэнергии».

Он подчеркнул, что связь по газоснабжению с областями за границей Крыма, которая была нарушена после 2014 года, сейчас восстановится и «закольцуется».

«Мы... не оставим без газа наши старые новые территории», — сказал Шеремет.

Ранее стало известно, что газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края может приостановиться на три дня из-за работ по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе. Работы нужны для дополнительного резерва и поставок газа в Херсонскую область.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть