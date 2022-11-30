В Госдуме объяснили перерыв в поставках газа в Крым

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что причиной временной приостановки поставок газа в Крым с Кубани станут регламентные работы на газопроводе на полуострове. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, снабжение газом и электричеством бытовых потребителей не будет нарушено.

«Пройдут регламентные работы, и сделают ту необходимую работу, которая повысит качество и давление в газовых системах», — объяснил депутат.

Шеремет подчеркнул, что Крым не является изолированной территорией «ни по газу, ни по электроэнергии».

Он подчеркнул, что связь по газоснабжению с областями за границей Крыма, которая была нарушена после 2014 года, сейчас восстановится и «закольцуется».

«Мы... не оставим без газа наши старые новые территории», — сказал Шеремет.

Ранее стало известно, что газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края может приостановиться на три дня из-за работ по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе. Работы нужны для дополнительного резерва и поставок газа в Херсонскую область.