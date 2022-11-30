Аналитик Юшков заявил о попытке Польши отодвинуть введение потолка цен на нефть из России

Польша своими действиями может намеренно затянуть процесс ведения предельных цен на нефть из России. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Польша понимает, что другим участникам Евросоюза сложно или даже невозможно будет на это согласиться. Отсюда возникает версия, что Польша намеренно хочет сорвать переговоры. Ряд СМИ пишет о том, что Польша якобы вступает в конфронтацию с США. Я как раз думаю, что они действуют в интересах США», — отметил Юшков.

По его словам, США уже не раз вызывались успокоить рынок, поэтому с 5 декабря начнут действовать два вида санкций. Один из них заключается в эмбарго на поставку нефти по морю, а другой – в потолке цен. Поэтому, чтобы не шокировать рынок одновременным введением ограничений, в США предложили разграничить во времени эти типы санкций. Именно в этом ключе Польша и может пытаться затянуть процесс.

Он добавил, что дискуссии в Евросоюзе возникают из-за того, что почти в любом случае могут возникнуть проблемы на рынке, будь то высокий или низкий потолок цен. Кроме того, ряд компаний в Европе просто не хочет потерять часть своего бизнеса, а значит, потолок цен могут установить на более высоком уровне.

28 ноября РИА Новости со ссылкой на газету The Financial Times сообщали, что предложение Польши снизить обсуждаемое в Евросоюзе ограничение цены на российскую нефть в два раза может негативно сказаться на единстве стран ЕС.