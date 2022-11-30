Россия поставила около 350 тыс. тонн подсолнечного масла за два месяца сезона отгрузки

За два месяца сезона отгрузки в этом году Россия смогла экспортировать 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза выше показателей за тот же период прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные участников рынка.

За сентябрь — октябрь 2022 года — первые два месяца сезона — Россия экспортировала 344,6 тыс. тонн подсолнечного масла, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2021 года. При этом основными покупателями стали Турция, закупившая около 136 тыс. тонн, Китай (82 тыс. тонн) и Индия (34 тыс. тонн).

Эксперты рынка сошлись во мнении, что увеличение поставок в этом году произошло благодаря хорошему урожаю и привлекательным ценам на мировом рынке. Кроме того, с октября на поставки масла в России была установлена нулевая пошлина, что также поспособствовало росту поставок. Также на ситуацию повлияло то, что Украина в этом году уменьшила поставки на рынок, что также помогло спросу на продукцию из России.

Аналитики посчитали, что помимо нулевой пошлины в начале сезона установилась сравнительно невысокая цена на подсолнечник с нового урожая. Речь идет о том, что в сентябре и октябре она была на уровне 25,6-28,2 тыс. руб. за тонну, что на 11 тыс. руб. меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Поэтому к концу сезона поставки могут вырасти до рекордных 4 млн тонн, но итоговый экспорт будет зависеть от результатов уборки урожая, которая серьезно затянулась.

В конце октября в Telegram-канале Минсельхоза сообщалось, что экспорт растительных масел из России в период с января по сентябрь 2022 года вырос почти на треть (29%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.