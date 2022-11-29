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Центробанк предложил недружественным странам уступки за смягчение санкций

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Центробанк России предложил недружественным странам либерализацию валютного контроля в обмен на смягчение санкционной политики. Об этом говорится в материале ЦБ «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

«При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности <...> Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений», — говорится в проекте Центробанка.

В качестве примера приводится разблокировка российских активов.

Ранее Центробанк захотел предоставлять льготы при инвестициях в российские активы. Кроме того, валютный регулятор рассматривает возможность развития канала прямых продаж эмитентами россиянам облигаций и акций для долгосрочных вложений.

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