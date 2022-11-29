Mash: сеть Mothercare вернется в Москву и Петербург под новым названием

Сеть Mothercare снова откроет магазины в Москве и Санкт-Петербурге под названием «Детская одежда». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что пока магазины работают в торговых центрах без вывесок.

По данным канала, вскоре также должны возобновить работу Victoria's Secret и Body Shop.

Ранее стало известно, что дистрибутор одежды и обуви компания «Джамилько» купил 99,99% «Монэкс Трейдинг», которая по системе франчайзинга развивает бренды Mothercare, Victoria's Secret и Body Shop. Оставшиеся 0,01% получило кипрское юридическое лицо «Лосфорд трейдинг Лтд», аффилированное с «Джамилько».

Владельцем «Монэкс Трейдинг» является ближневосточный ретейлер Alshaya Group. В июне компания объявила о закрытии всех розничных и интернет-магазинов в России из-за обострения геополитической обстановки в мире.

В октябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что партнер Mothercare начал поиски компании, которой передаст свой бизнес в России.