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Швейцарская ассоциация газовой промышленности заявила о высоком риске нехватки топлива зимой

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Швейцария может столкнуться с нехваткой газа в предстоящий зимний отопительный сезон, риски нехватки топлива в стране по-прежнему остаются на высоком уровне. В связи с этим местным домохозяйствам следовало бы сократить температуры обогрева домов, что помогло бы сэкономить потребление энергии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Швейцарской ассоциации газовой промышленности.

«Нынешняя ситуация, безусловно, несколько улучшилась, но риски нехватки энергии остаются вполне реальными на эту зиму <....> Швейцарская газовая промышленность поддерживает призывы Федерального совета к энергосбережению и намерена внести свой вклад в это, предоставляя практические советы по сокращению ежедневного потребления газа», — заявил директор ассоциации Дэниел Декуртан.

В организации уточнили, что снижение температуры обогрева домов на 1°C привело бы к экономии потребления энергии в стране на 10%. При этом непростая ситуация с энергоснабжением сохраняется не только в Швейцарии, но и в ряде других европейских государств.

«Европа также сталкивается с серьезными трудностями в обеспечении поставок газа зимой 2023/24 года», — посетовали аналитики Швейцарской ассоциации газовой промышленности.

23 октября директор Федерального управления энергетики Швейцарии Бенуа Рева заявил, что зима в 2023 и 2024 году окажется более трудной для энергоснабжения Швейцарии, чем предстоящий отопительный сезон. В этих условиях властям страны придется наращивать собственные запасы топлива, чтобы сохранить на оптимальном уровне энергобезопасность.

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