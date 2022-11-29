Генпрокуратура: литовский аналитический центр Riddle признан нежелательным в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность литовского аналитического центра Riddle, сообщил официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Его цитирует «Интерфакс».

Информация о принятом решении направлена в Минюст для внесения в соответствующий перечень.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории России... организации Riddle (аналитический Центр «Риддл»), — сказал Иванов.

Иванов также отметил, что деятельность центра, который является неправительственной организацией, «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности».

На прошлой неделе комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России призвала признать нежелательной или экстремистской деятельность 30 иностранных неправительственных организаций (НПО) и общественных объединений, в отношении которых завершено расследование.