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Риелторы заявили о снижении стоимости аренды элитного жилья в Москве на треть за год

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Средняя цена сделки по аренде элитной недвижимости в Москве за год упала на 30%. Об этом ТАСС завили в агентстве элитной недвижимости Intermark Real Estate.

«Средневзвешенный бюджет предложения в октябре 2022 года снизился на 7%, составив 330 тыс. рублей за месяц. Реальные же сделки заключаются со средневзвешенной ценой 200 тыс. рублей за месяц. За октябрь этот показатель снизился на 2%, а за год — на 30%», — отметили в публикации.

По словам директора департамента аренды Intermark Real Estate Елены Куликовой, цены на аренду элитной недвижимости были значительно выше рынка еще к концу пандемии коронавируса. Например, в начале 2022 года стоимость предложений в среднем была завышена на 16%.

Она добавила, что стоимость аренды стала снижаться из-за большой конкуренции на рынке, так как стало много предложений. Средний размер скидки от собственников вырос с 9% до 16%. Также за год выросла доля заключенных сделок, где арендодатели давали скидку, с 39% до 51%.

28 ноября РБК со ссылкой на данные аналитиков международной консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia) писали, что объем инвестиций на российском рынке недвижимости по итогам 2022 года сократится на 20,5%-25,6% в сравнении с показателями за 2021-й и составит 290-310 млрд рублей. В прошлом году этот показатель составил рекордные 390 млрд рублей.

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