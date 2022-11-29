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Кудрин заявил, что после госслужбы планирует сосредоточиться на больших проектах

Кудрин заявил, что подал заявление президенту Путину об уходе с поста главы Счетной палаты

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин направил заявление президенту России Владимиру Путин касательно отставки с поста председателя контрольного ведомства. Об этом заявляется в Telegram-канале российского политика.

Кудрин подчеркнул, что провел на государственной службе порядка 25 лет.

«Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей», — подчеркнул он.

Как добавил политик, заявление уже направлено российскому главе государства.

Точных сведений, когда Кудрин перейдет на новую работу, пока нет.

Ранее сенатор Анатолий Артамонов не исключал, что вопрос об увольнении Кудрина с поста СП рассмотрят 30 ноября. Также есть вероятность, что Совфед рассмотрит этот вопрос на пленарном заседании в тот же день.

До этого в Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что Кудрин попросил у Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс».

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