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Вашингтон назвал ложными утверждения о том, что США наживаются на поставках СПГ в Европу

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Global Look Press

Вашингтон не согласен с заявлениями о том, что США наживаются на поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Американские власти считают подобные утверждения ложными. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

Чиновник добавил, что Штаты более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в Европу в сравнении с прошлым годом.

Благодаря СПГ страны Европы смогли заполнить хранилища в преддверии зимы, считает представитель США.

«В действительности США мобилизовали [поставки] СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме. Это как раз то, что происходит», — опроверг сообщения о наживе на Европе чиновник.

«Американский СПГ экспортируется в Европу в рамках прозрачных долгосрочных контрактов» с иностранными компаниями, несколько из которых являются европейскими», — резюмировал представитель американского правительства.

Ранее сообщалось, что европейские политики считают, что США поступают «не по-дружески», завышая цены на газ и принимая закон для снижения инфляции, который негативно сказывается на экономике стран Европы. Об этом написало издание Politico. Кроме того, в Брюсселе обратили внимание на заработки оборонной промышленности США, которые растут из-за спроса на оружие на фоне кризиса на Украине.

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