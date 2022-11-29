Семь европейских стран обязались помочь Украине подготовиться к зиме

Главы МИД Исландии, Норвегии, Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Швеции обязались поддержать Украину в подготовке к зиме. Они также готовы помочь в восстановлении ее энергетической инфраструктуры. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи глав МИД семи европейских стран и Украины в Киеве.

Главы МИД поддержали расширение зерновой инициативы. Страны планируют усилить и сотрудничество в сфере кибербезопасности и цифровизации.

Также заявление содержит пункты, направленные против России. Министры в очередной раз отметили необходимость усиливать санкции и ограничить выдачу виз российским гражданам для въезда в Евросоюз (ЕС).

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал системы противовоздушной обороны и трансформаторы главными элементами, необходимыми украинской стороне для восстановления энергетической системы страны.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что ее страна выдержит грядущую зиму, несмотря на холод и отключения электроэнергии, и больше 90% опрошенных украинцев готовы терпеть такие условия еще два, три года. Об этом она сообщила в интервью обозревателю «Би-би-си» Лиз Дюссет.

Как рассказала супруга украинского лидера, на прошлой неделе на Украине закончилось социологическое исследование, в котором жителей страны спрашивали, сколько еще они могут терпеть такие условия жизни без света и тепла.