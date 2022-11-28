Постпреды стран Евросоюза обсудят новые санкции против России 28 ноября

Постоянные представители стран – членов Евросоюза на внеочередной встрече, которая пройдет вечером 28 ноября, обсудят новые санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повестку заседания.

На встрече постпреды стран ЕС обсудят решение Совета и постановление, которое касается «ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине».

Новые ограничительные меры могут быть согласованы на министерском уровне по итогам обсуждения посредством письменной процедуры.

Заседание ЕС пройдет 28 ноября в 18:45 по местному времени (20:45 мск). Плановые встречи постпредов стран ЕС обычно проходят по средам и пятницам.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза одобрил включение обхода санкций в список преступлений против ЕС. Кроме того, Еврокомиссия предложит директиву с описанием наказаний за нарушение санкционных мер. Данный подход предлагается распространить на весь Евросоюз — потому что отношение к санкциям различается в разных странах ЕС. К примеру, в Венгрии считают санкции непродуктивным способом воздействия на Россию.