FT: инфляция в мире достигла пика и в дальнейшем начнет замедляться

Financial Times проанализировал ключевые индикаторы экономики, опросил экспертов и пришел к выводу, что мировая инфляция, скорее всего, в данный момент находится на пике и дальше будет замедляться.

По данным газеты, в Германии в октябре оптовые цены производителей стали меньше на 4,2% по сравнению с сентябрем. Издание отмечает, что снижение стало рекордным с 1948 года. Отмечается, что в США и Британии летом снижались оптовые цены производителей в сравнении с летом 2021 года.

Издание отмечает, что почти во всех странах «Большой двадцатки» в октябре 2022 года показатели оптовых цен производителей снизились в сравнении с сентябрем, включая такие государства, как Польша, Португалия, Испания, Мексика.

«Похоже, что инфляция достигла своей высшей точки. Ослабление ценового давления и улучшение ситуации с поставками ведут к более умеренной динамике потребительских цен», — цитирует FT главного экономиста Moody`s Analytics Марка Занди.

Ранее экономист Никита Масленников заявил, что в 2023 году мир может столкнуться с новым экономическим кризисом.