Замглавы Минстроя Стасишин объяснил важность продления программы льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки в России должно быть продолжена и в 2023 году. Об этом газете «Известия» заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

«Динамика стройки хорошая, но другой вопрос, что с ней будет дальше. Сейчас мы слышим из разных источников о том, что какие-то льготные ипотечные программы продлевать не будут. Но я хотел бы напомнить, что эти решения несколько лет подряд принимает исключительно президент нашей страны», — отметил Стасишин.

По его словам, продление льготной ипотеки оправдывается тем, что эскроу-счета необходимо пополнять. В свою очередь, это позволит получить эффективную ставку при финансировании строительства жилья.

Он добавил, что есть задел на большие объемы строительства, так как застройщики за несколько лет скупили много участков. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы темпы строительства жилья не снижались.

16 ноября Минфин России заявил, что не видит необходимости в продлении льготной ипотеки, которая в настоящее время выдается под 7% годовых и закончится 31 декабря 2022 года.