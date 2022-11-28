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«Газпром» может снизить поставки газа в Молдавию из-за его «оседания» на Украине

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Компания «Газпром» 28 ноября, возможно, снизит поставки газа в Молдавию из-за так называемого «оседания газа» на территории Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Кишиневе пояснили, что так Молдавия, у которой нет своих ПХГ, использует излишки газа с целью создать запасы на территории соседней страны. При этом республика постоянно напоминает о желании получать больше газа из РФ, чем получает в настоящее время.

Сообщается, что общая заявка на транзит газа из России через территорию Украины держится на уровне предыдущих дней и месяцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, удалось ли РФ и Молдавии договориться по теме газа, который «оседает» на Украине. Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в «Газпром».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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