WSJ: рост поставок нефти из Венесуэлы маловероятен, несмотря на ослабление санкций США

Существенный рост поставок нефти из Венесуэлы в ближайшее время маловероятен даже несмотря на ослабление санкций со стороны США, так как Chevron необходимо выполнить ряд технических задач. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

»Администрация президента США Джо Байдена внесла значительные изменения в свою политику в отношении Венесуэлы, когда позволила Chevron вновь добывать нефть в южноамериканской стране, но это решение в краткосрочной перспективе даст небольшой рост мировой добычи нефти», — отметили в публикации.

По данным издания, сначала компании следует разобраться с некоторыми технологическими проблемами, которые необходимо решить для изменения объемов поставок нефти из Венесуэлы. В частности, основные задачи заключаются в ремонте оборудования, решении вопросов с перебоями при подаче энергии и найме нескольких сотен сотрудников.

Аналитики посчитали, что компании необходимо как минимум $50 млрд инвестиций для восстановления потерянных объемов добычи. При этом за полгода добыча нефти сможет вырасти лишь до 30 тыс. баррелей в сутки, что крайне мало в масштабах мирового рынка.

27 ноября РИА Новости, ссылаясь на Министерство финансов США сообщили, что Соединенные Штаты приняли решение ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы на фоне достижения договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства.