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Дерипаска заявил об опасениях по возможному скукоживанию экономики из-за политики ЦБ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Политика ЦБ может привести к тому, что может случиться отсутствие спроса, которое приведет к скукоживанию производства и экономики. Об этом в Telegram-канале написал предприниматель Олег Дерипаска.

«Если не будет спроса — производство, да и экономика скукожатся, а вместе с ними и мечты об импортозамещении или восстановлении», — отметил Дерипаска.

По его словам, сотрудникам ЦБ стоит «спуститься с небес на землю», перестать бороться с бумажной инфляцией и начать решать реальные проблемы. Речь идет о том, что следует снижать уровень бедности и восстанавливать рост экономики. Если этого получится достичь, то тогда можно избежать затяжной рецессии.

Он добавил, что «сакрализируемая независимость» Банка России, как и Федеральной резервной системы США (ФРС) «не дана Богом», поэтому ведомства должны работать на благо людей.

26 ноября аналитики Института международных финансов спрогнозировали замедление темпов роста мировой экономики в 2023 году до 1,2%. Дерипаска увидел в прогнозе экспертов «три долгих зимы» и сравнил нынешний энергокризис с ситуацией «в печальном 2009 году».

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