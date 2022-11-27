Мишустин заявил, что кабмин продолжает разрабатывать новые инструменты для поддержки семей

Правительство России продолжит разрабатывать новые меры поддержки для семей с детьми. Об этом заявил председатель российского правительства Михаил Мишустин, написало агентство ТАСС.

Он напомнил слова главы государства, что семьи с двумя, тремя и большим количеством детей — это будущее России. По словам Мишустина, повышение качества системы здравоохранения и образования является приоритетом для правительства.

Кроме того, премьер-министр перечисл меры, которые уже реализуются для поддержки родителей и их детей. Они имеют право на получение льготного кредита на приобретение жилья, а всех детей в начальной школе обеспечили бесплатным горячим питанием.

«По поручению президента правительство выстраивает целостную систему оказания услуг исходя из запросов граждан и их потребностей. И конечно, продолжим разрабатывать новые инструменты государственной поддержки», — заключил глава кабмина.

На этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет станут получать единое пособие с 1 января 2023 года.