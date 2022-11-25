Глава МАГАТЭ Гросси: действующие АЭС Украины получили доступ к национальной энергосистеме

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что все действующие атомные электростанции (АЭС) Украины снова получили доступ к национальной энергосистеме. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

«Четыре действующие украинские атомные электростанции снова получили доступ к национальной энергосистеме после полного отключения электроэнергии за пределами площадки в начале этой недели», — сообщил Гросси.

В заявлении также говорится, что МАГАТЭ завершило недельную миссию экспертов по ядерной безопасности в зоне Чернобыльской АЭС.

24 ноября генеральный директор МАГАТЭ сообщал, что впервые в истории доступ к внешнему энергоснабжению в один день потеряли Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС.

По его словам, все станции были вынуждены полагаться на аварийные дизельные генераторы для выработки электричества, необходимого для сохранения атомной безопасности.

Рафаэль Гросси также сообщал о старте обещанной Украине поддержке на трех АЭС и в Чернобыле.

16 ноября глава МАГАТЭ заявлял, что на ноябрь и декабрь запланированы миссии на четыре украинских АЭС.