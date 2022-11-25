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Аналитик Васильев допустил ослабление курса российской валюты до 70 рублей за доллар из-за рецессии

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РИА «Новости»

В 2023-м тенденция укрепления американской валюты может сохраниться из-за глобальной рецессии, что, с большой долей вероятности, приведет к ослаблению курса рубля до 70 расчетных единиц за доллар, приводит слова главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева агентство «Прайм».

«Мы закладываем в прогноз на 2023 год снижение цен на нефть Urals до 60 долларов за баррель. Однако риски для прогноза нефтяных цен смещены вниз, если мировая рецессия будет более глубокой. На этом фоне вероятно ослабление национальной валюты до 70 рублей за доллар», — предположил Васильев.

На этом фоне он посоветовал россиянам сохранять часть сбережений в зарубежной валюте. При этом внешнее давление на российский рубль может продолжиться и в следующем году.

«Давление на российскую валюту окажет сокращение профицита текущего счета платежного баланса России: экспортные доходы снизятся из-за мировой рецессии и новых санкций (с 5 декабря вступает в силу потолок цен на российскую нефть и европейское эмбарго на импорт российского сырья — «Газета.Ru»). Так что разумно часть сбережений держать в валюте», — заключил Васильев.

24 ноября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил о выгодности курса доллара и евро для покупки сейчас. Это обусловлено низкой разницей между покупкой и продажей ведущих зарубежных валют.

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