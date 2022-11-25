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Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украину ожидает «ужасающая зима»

Генсек Столтенберг предсказал Украине «ужасающую зиму» и пообещал помощь от НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина столкнется с «ужасающей зимой», передает ТАСС.

Также Столтенберг отметил, что государства — члены альянса намереваются выделить новую помощь Киеву, чтобы помочь Украине пережить зимние месяцы.

Ранее Йенс Столтенберг исключил вероятность «содержательного диалога» с российской стороной в настоящих условиях. Также генсек НАТО заявил, что альянс предоставил значительную военную помощь Украине до 24 февраля, но должен был это сделать в большем объеме.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отреагировал на заявление Столтенберга, сказав «одержимым политикам» в западных странах, что стремление к миру и поставка оружия на Украину являются взаимоисключающими действиями.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция ВС РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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