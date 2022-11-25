Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

В России предложили запретить управляющим компаниям сбор денег на спецсчета для капремонта

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают деньги на капитальный ремонт, пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект направил Общественный совет при Минстрое для внесения в Госдуму. В документе отмечается, что управляющие компании зачастую нанимают рабочих по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам, которые не выполняют свою работу.

Уточняется, что речь идет об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт. Кроме индивидуальных спецсчетов для каждого дома средства могут собирать в «общий котел» региональных операторов, и это решается при голосовании собственников квартир. Примерно каждый 10-й дом в стране пользуется спецсчетом, уточняют «Известия».

Авторы инициативы полагают, что мошенничества можно избежать, передав средства в управление ТСЖ или региональным операторам капремонта.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет пересматривать стоимость контрактов на капремонт в многоквартирных домах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть