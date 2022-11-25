В России предложили запретить управляющим компаниям сбор денег на спецсчета для капремонта

В России предложили запретить коммерческим структурам владеть спецсчетами, на которые собирают деньги на капитальный ремонт, пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект направил Общественный совет при Минстрое для внесения в Госдуму. В документе отмечается, что управляющие компании зачастую нанимают рабочих по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам, которые не выполняют свою работу.

Уточняется, что речь идет об изменении только одного из механизмов сбора средств на капремонт. Кроме индивидуальных спецсчетов для каждого дома средства могут собирать в «общий котел» региональных операторов, и это решается при голосовании собственников квартир. Примерно каждый 10-й дом в стране пользуется спецсчетом, уточняют «Известия».

Авторы инициативы полагают, что мошенничества можно избежать, передав средства в управление ТСЖ или региональным операторам капремонта.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет пересматривать стоимость контрактов на капремонт в многоквартирных домах.