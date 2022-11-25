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Силуанов заявил, что Минфин рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство рассматривает возможность обмена евробондов на российские бумаги, сообщает телеканал »Россия 24».

«Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать, исходя из тех цен, которые складываются на эти активы. То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены, но не всех это сегодня устраивает. Поэтому мы в диалоге находимся, пока окончательное решение еще в процессе рассмотрения», — рассказал Силуанов.

Ранее министерство финансов России перечислило в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 4,9 млрд руб. или $84,4 млн по купонам евробондов с погашением в 2042 году.

Минфин исполняет обязательства по евробондам в рублях с апреля 2022 года. Это связано с отказом иностранного банка-контрагента от исполнения поручений в валюте, в первую очередь в долларах.

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