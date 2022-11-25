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CCTV: Макрон встретился с европейским бизнесом и послал четкий сигнал США

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Brendan McDermid/Reuters

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона с представителями европейского бизнеса стала сигналом для США о том, что Европа будет защищать свои интересы. Об этом говорится в статье CCTV.

В начале недели, как отмечается в публикации, Макрон устроил банкет для французских предпринимателей.

«Макрон просто хотел отправить им сообщение: оставайтесь, не уходите», — говорится в статье.

Как указывается в материале, европейские политики обеспокоены тем, что местный бизнес переберется в США, так как там стабильные цены на энергоносители и щедрые субсидии от американского правительства. Все больше европейцев понимают, в чем был расчет Вашингтона: использовать конфликт на Украине для ослабления Евросоюза, а также нажиться на энергокризисе.

«Европейские страны пытаются избавиться от привычки «плясать под дудку США» и добиваются стратегической автономии. Банкет в Елисейском дворце был четким сигналом», — заключил автор статьи.

Ранее газета Politico спрогнозировала торговую войну между ЕС и США из-за закона о снижении инфляции.

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