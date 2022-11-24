В минфине предложили альтернативу вкладам в криптовалюты

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российским гражданам стоит отказаться от идеи вкладов в криптовалюты и вкладываться вместо этого в облигации федерального займа (ОФЗ), сообщаетТАСС.

«Лучше, конечно, разложиться: часть оставить на депозите в банке, часть — вложиться в облигации. Можно в государственные облигации федерального займа — надежно», — заявил Силуанов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ» на встрече со студентами.

Он пояснил, что среди ОФЗ есть определенные виды бумаг, которые дают прибыль на уровне показателей инфляции и при этом премии от 2% до 2,5%.

В отношении криптовалют Силуанов высказался более скептически — по его словам, динамику роста или падения криптовалют крайне сложно предсказать. Министр сравнил криптовалюты с игровыми автоматами в казино.

Ранее минфин и Центробанк не смогли достичь компромисса в вопросе регулирования криптовалют.