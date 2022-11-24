Экономист объяснила, почему бытовая техника может подорожать в новом году

Каждый Новый год в России сопровождается ростом цен и тарифов, и бытовая техника не исключение, отметила в беседе с «Общественной службой новостей» заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ Елена Ведута. Эксперт посоветовала делать покупки заранее.

«Сейчас имеет место рост импорта и сокращение экспорта, что не очень хорошо для наших производителей. И это значит, что сейчас есть смысл запасаться импортной бытовой техникой», — сказала эксперт.

Помимо европейской и американской, Ведута посоветовала приобретать и китайскую технику, поскольку она дешевле и мало чем уступает западным аналогам.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что с 1 декабря текущего года в России начнут расти цены на продукты, которые россияне привыкли видеть на праздничном новогоднем столе. Прежде всего, по его словам, существенно подорожают рыбные деликатесы. Также ожидается подъем цен на игристые вина, коньяк и копчености, добавил эксперт.