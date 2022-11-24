Правительство выступило против размещения на алкоголе предупреждения «Алкоголь Вам враг!»

Правительство выступает против размещения на бутылках с алкоголем дополнительное предупреждение «Алкоголь Вам враг!» и более визуального изображения надписи о вреде спиртного. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект негативного отзыва кабмина.

Отмечается, что проект поддержали Росалкогольрегулирование (РАР), Минюст Минпросвещения.

По данным РБК, Минздрав поддержал инициативу о размещении дополнительных предупреждений на алкоголе, поскольку, как считают в ведомстве, это поможет лучше информировать россиян о пагубном влиянии алкоголя на организм человека, также динамика потребления спиртного может измениться.

В свою очередь в правительстве отметили, что технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» уже содержит требование надписей о вреде частого потребления алкоголя и определяет способ нанесения такой маркировки, а также перечень категорий лиц, которым не следует пить такую продукцию.

Ранее сообщалось, что автор «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов выступил за то, чтобы ввести обязательную маркировку для продуктов, содержащих повышенное количество калорий, сахара, насыщенных жиров и натрия. Он также предлагает ограничить рекламу таких продуктов и запретить продавать их в школах и детсадах.