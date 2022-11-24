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Греф: ипотечный портфель Сбера в 2022 году вырастет почти на 16%

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк по итогам 2022 года рассчитывает выдать ипотеки на 2,45 триллиона рублей, что приведет к росту портфеля на 15,9%, при этом в 2023 году при условии завершения льготной программы на новостройки портфель может вырасти на 9,3%.

«По итогам 2022 года ожидаем выдачи ипотечных кредитов «Сбера» на сумму 2,45 триллиона рублей», — сказал он в рамках международной конференции Сбербанка AI Journey.

Греф добавил, что в текущем и следующем годах портфель ипотеки банка вырастет.

«Прогноз роста портфеля по Сберу за 2023 год - 9,3%, это при условии отмены программы «Господдержка-2020», ...за 2022 год - 15,9%», — сказал он.

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